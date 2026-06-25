РФ готовит провокации с польской символикой в Украине: что известно / © Reuters

Реклама

Россия предположительно готовит провокации с использованием польской символики и планирует реализовать их на территории Украины. По имеющимся данным, соответствующую задачу могло получить Главное разведывательное управление Генштаба РФ (ГРУ).

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Как сообщают источники, такие действия могут быть приурочены к Конференции по восстановлению Украины, которая проходит 25–26 июня в польском Гданьске.

Реклама

По предварительной информации, целью возможных провокаций будет попытка посеять недоверие между Украиной и Польшей, а также создать дополнительное политическое напряжение в отношениях между странами.

«Главная цель врага — политическая дестабилизация, создание напряжения и раскола между Польшей и Украиной», — подчеркнули в Центре.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может прибегнуть к провокации «под чужим флагом» на собственной территории. Этот инцидент затем используется в качестве повода для новой агрессии. По его словам, некоторые сигналы говорят о подготовке именно такого сценария. Польский дипломат напомнил о так называемой Гливицкой провокации, когда нацистская Германия использовала польскую символику для создания повода к вторжению в Польшу.

Новости партнеров