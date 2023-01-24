"РФ готовится к новой волне агрессии": Зеленский заявил о помощи Украине от Франции и Финляндии

Президент сообщил, что этот день благодаря французскому и финляндскому этапам дипломатического марафона позволил существенно усилить украинскую защиту.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных результатах для обороны государства, которых удалось добиться на дипломатическом фронте 24 января.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

В частности, он сообщил о помощи со стороны Франции в усилении украинского ПВО и расширении "бронетанкового сотрудничества".

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"Сегодня мы продолжили наш дипломатический марафон и имеем новые конкретные результаты для нашей обороны, очень важные. Провел сегодня длительные переговоры с президентом Франции Макроном. Много тем. Спасибо господину президенту за готовность усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский. Я благодарю Францию и лично Эммануэля за очень нужные нам решения для усиления украинской артиллерии. Спасибо также за соответствующее лидерство в рамках нашей антивоенной коалиции", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. Свое давление враг стремится усилить еще более масштабно и бросить в бой больше людей и техники.

"А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий, и инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", – сообщил президент Украины.

Он отметил, что есть новый пакет поддержки от Финляндии, в том числе оборонной. Кроме того, есть готовность со стороны Финляндии ужесточать санкции против России и присоединиться к дипломатическим инициативам Украины.

"То есть сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам нашего дипломатического марафона позволил существенно усилить украинскую защиту. Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились", – обратил внимание Зеленский.

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Напомним, издание Spiegel сообщило, что федеральное правительство Германии согласилось разрешить другим странам экспортировать танки Leopard 2 в Украину.

Вскоре после этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ФРГ разрешит другим государствам и сама передаст танки Leopard.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина может получить современные американские истребители F-16. В частности этот вопрос взял в работу один из европейских коллег украинского министра.

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