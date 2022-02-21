"РФ хочет посеять хаос, чтобы прибегнуть к эскалации": в Минкульте заявили, что Украина оказалась "в центре дезинформационной войны"

"РФ хочет посеять хаос, чтобы прибегнуть к эскалации": в Минкульте заявили, что Украина оказалась "в центре дезинформационной войны"

Украинцев просят читать новости только из официальных источников.

Украина за выходные зафиксировала 10 "классических" фейков РФ. На сегодняшний день государство находится в центре дезинформационной войны, которую развернули российские пропагандисты.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге 21 февраля.

"Мы сейчас находимся в центре дезинформационной войны, гибридной войны. Только в эти выходные Центр разоблачил 10 классических фейков, которые происходили... Фактически они работают за темниками. Такой вариант темника попал к нам в руки, за которым и ОРДЛОвские СМИ, и российские СМИ пытаются дезинформировать наше общество, используя манипуляции и провокации... Чего стоит вывоз украинцев в РФ... Информация, что там тысячи или десятки тысяч, не совсем соответствует действительности, но тем не менее мы должны отвечать на это, информировать украинцев и мир о том, что там происходит", — объяснил Ткаченко.

Как он уточнил, Украина вступила в новую фазу гибридной войны после 17 февраля, когда началась активная фаза обстрелов в Донбассе.

"Россия пытается неизменно лгать об Украине и россиянам, и миру. Фактически Москва ультимативно объявляет свои законные права на Украину, постсоветское пространство, а также Восточную Европу. И вполне прозрачно намекает, что готова к агрессии", – добавил Ткаченко.

Кроме того, Ткаченко добавил, что след РФ присутствовать и в кибератаках на государственные сайты Украины. В этом контексте глава Минкульта призвал украинцев и мир читать только официальную информацию.

"Все наши официальные источники доступны 24 на 7. Активно реагируют на ту или иную проблему. Потому что иначе мы становимся заложниками информационных провокаций, распространяющих россияне. Их цель – посеять панику, хаос, запутать мир, и благодаря фейковым поводам прибегнуть к эскалации и усиление военных действий", – подытожил Ткаченко.

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