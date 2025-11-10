Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

РФ хотела бы завершить «конфликт» в Украине как можно скорее, но есть нюанс.

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По словам Пескова «число сторонников мира на условиях России будет расти в Украине, несмотря на запуганность общества».

«Россия хотела бы завершить „конфликт“ в Украине как можно скорее, но важно достичь изначально поставленных задач», — сказал он.

Песков отметил, что РФ якобы продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине.

«Этот вариант предпочтителен», — добавил он.

Песков повторил страшилку пропагандистского режима о якобы ухудшении позиций Украины на фронте.

«Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении день ото дня позиций киевского режима», — сказал пресс-секретарь Путина.

