РФ хотела бы завершить конфликт в Украине как можно скорее, но есть нюанс — Песков
По словам Пескова, Россия якобы хотела бы завершить конфликт в Украине как можно скорее, но важно достичь изначально поставленных задач.
РФ хотела бы завершить «конфликт» в Украине как можно скорее, но есть нюанс.
Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
По словам Пескова «число сторонников мира на условиях России будет расти в Украине, несмотря на запуганность общества».
«Россия хотела бы завершить „конфликт“ в Украине как можно скорее, но важно достичь изначально поставленных задач», — сказал он.
Песков отметил, что РФ якобы продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине.
«Этот вариант предпочтителен», — добавил он.
Песков повторил страшилку пропагандистского режима о якобы ухудшении позиций Украины на фронте.
«Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении день ото дня позиций киевского режима», — сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, в Раде заговорили о новых сроках окончания войны в Украине.