"РФ "храбро" уничтожила роддом и 45 многоэтажек": Кислица выступил в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о массированной российской атаке Украины с использованием ракет разных типов и БПЛА 29 декабря.

Об этом пишет Укринформ.

Кислица заявил, что Российская Федерация совершила одну из наиболее интенсивных и массированных атак с использованием ракет и беспилотников, нацеленных на жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории Украины.

В результате атак погибли по меньшей мере 30 гражданских лиц и более 160 получили ранения.

«Только взгляните на список целей, которые так «храбро» уничтожила Россия минувшей ночью: роддом, учебные заведения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, коммерческие и складские помещения, автостоянка», – отметил постпред.

Он добавил, что, учитывая сообщения о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство Польши, «российский воздушный террор представляет опасную угрозу не только для Украины, но и для соседних стран».

«Единственный способ предотвратить его последствия – продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего усиления нашей обороноспособности», – подчеркнул Кислица.

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Он также отметил, что «пока Россия способна убивать доверие и целостность Совбеза ООН, она будет чувствовать себя свободно, убивая невинных людей в Украине и за ее пределами».

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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