"РФ и дальше будет чувствовать безнаказанность": Зеленский призвал Запад предоставить Украине системы ПВО

По его словам, поддержка Украины оружием, снарядами и финансами имеет решающее значение для мира в Европе.

Как раз во время пребывания президентки Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу и Кировоградщине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения поздно вечером, 15 сентября.

"В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов абсолютно ясна. Это удары именно по людям, по нормальности жизни в Украине. Страна-террорист пытается показать, будто она может компенсировать такими ударами трусость и бездарность ее военных, провал ее попыток избежать санкций и экономической изоляции", – отметил глава государства.

По мнению президента, Украина должна показать, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Именно поэтому требуется восьмой санкционный пакет ЕС.

"Мы об этом говорили с госпожой Урсулой. Нужно и принципиальное решение США относительно государства-террориста, юридическое признание этого статуса, и мы это, кстати, обсуждали недавно во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсуждаем этот вопрос и во время контактов с конгрессменами", – отметил Зеленский.

Также читайте Украина ведет переговоры с 5 странами о поставках систем ПВО – Зеленский

Также он отметил важность предоставления Украине систем противовоздушной обороны. Президент подтвердил, что уже договоренности с определенными странами, а украинские дипломаты работают с другими.

"Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, Россия будет и дальше ощущать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы. Поэтому защита Украины от российских ракет – это действительно базовый элемент глобальной безопасности, — пояснил глава государства.

По его словам, поддержка Украины оружием, снарядами и финансами имеет решающее значение для мира в Европе.

"Чем более качественную поддержку мы имеем, тем быстрее закончится эта война. Говорил об этом с представителями ведущих аналитических центров Польши, Британии, Франции и США, прибывших в Киев. Реальная защита свободы и наших общих ценностей свободного мира возможна сейчас только как результат победы Украины в этой войне", – подытожил Зеленский.