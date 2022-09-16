"РФ и дальше будет чувствовать безнаказанность": Зеленский призвал Запад предоставить Украине системы ПВО

По его словам, поддержка Украины оружием, снарядами и финансами имеет решающее значение для мира в Европе.
Как раз во время пребывания президентки Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу и Кировоградщине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения поздно вечером, 15 сентября.
"В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов абсолютно ясна. Это удары именно по людям, по нормальности жизни в Украине. Страна-террорист пытается показать, будто она может компенсировать такими ударами трусость и бездарность ее военных, провал ее попыток избежать санкций и экономической изоляции", – отметил глава государства.
По мнению президента, Украина должна показать, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Именно поэтому требуется восьмой санкционный пакет ЕС.
"Мы об этом говорили с госпожой Урсулой. Нужно и принципиальное решение США относительно государства-террориста, юридическое признание этого статуса, и мы это, кстати, обсуждали недавно во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсуждаем этот вопрос и во время контактов с конгрессменами", – отметил Зеленский.
Также он отметил важность предоставления Украине систем противовоздушной обороны. Президент подтвердил, что уже договоренности с определенными странами, а украинские дипломаты работают с другими.
"Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, Россия будет и дальше ощущать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы. Поэтому защита Украины от российских ракет – это действительно базовый элемент глобальной безопасности, — пояснил глава государства.
По его словам, поддержка Украины оружием, снарядами и финансами имеет решающее значение для мира в Европе.
"Чем более качественную поддержку мы имеем, тем быстрее закончится эта война. Говорил об этом с представителями ведущих аналитических центров Польши, Британии, Франции и США, прибывших в Киев. Реальная защита свободы и наших общих ценностей свободного мира возможна сейчас только как результат победы Украины в этой войне", – подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский похвалил МАГАТЭ за принятую резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС.
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укротили" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города. 15 сентября днем во время воздушной тревоги в городе снова раздались взрывы
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