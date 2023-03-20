РФ и Китай подрывают мировой порядок - Кирби

Эти страны хотели бы переписать правила игры по всему миру.

РФ и Китай подрывают международный порядок, установившийся в мире после Второй мировой войны,

Такое мнение озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, — сообщает Укринформ со ссылкой на интервью Fox News.

"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", — отметил он.

Мол, они хотели бы переписать правила игры по всему миру.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за результатами встреч между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Они усиливают свое сотрудничество и отношения, особенно в последнее время", — отметил он.

Что касается «мирного плана» Китая по войне в Украине, то Кирби сказал, что американская администрация сомневается в намерениях Пекина.

«Мы уже говорили раньше и повторим это сегодня, что когда в результате этой встречи раздастся какой-то призыв к прекращению огня, то это будет просто неприемлемо, это лишь узаконит российские завоевания на данный момент», – высказал мнение спикер.

Кирби также надеется, что Цзиньпин будет держать открытыми линии связи с президентом США Джо Байденом. К тому же в США выразили надежду, что китайский руководитель попытается узнать украинскую позицию посредством переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы считаем, что китайцы должны услышать украинскую точку зрения", — резюмировал Кирби.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин заявил о мнении КНР о войне в Украине перед поездкой в РФ. Он убежден, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию.

А что касается отношений с Российской Федерацией, то "Китай и РФ придерживаются концепции вечной дружбы". Об этом заявил Си Цзиньпин накануне своего визита в Россию.

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта, где он планирует провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным.

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