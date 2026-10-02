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РФ и Украина могут пойти на частичное перемирие: кто запускает новые переговоры
Турция и ООН инициировали новые переговоры по перемирию в Черном море на фоне роста цен на продовольствие.
Турция и ООН запускают новые переговоры, чтобы договориться о прекращении огня в Черном море и защитить экспорт зерна. Встречи с участием швейцарских посредников планируют провести в начале октября.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.
Турция и ООН готовят переговоры — что известно
Отмечается, что цель переговоров — заключить взаимное соглашение о безопасном судоходстве и защите портов и энергетики. Прежде всего будут учитывать интересы стран, наиболее страдают от роста цен на еду (в частности Египта и Индии), ведь их нейтральность может помочь найти компромисс.
По данным издания, дипломатические усилия стартовали в конце сентября во время закрытой встречи на Генеральной Ассамблее ООН, где присутствовали представители США, Европы, Турции, Индии и Египта. Потребность в гарантиях безопасности возникла из-за усиления атак на порты. Это вместе с плохой погодой в других странах привело к удорожанию пшеницы в мире.
Несмотря на новую волну переговоров, перспективы заключения соглашения остаются неопределенными. Владимир Путин ранее отклонил предложения по взаимной паузе в ударах в Черном море.
В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о «положительном» ответе от президента Украины Владимира Зеленского относительно возобновления черноморского коридора. Однако украинская сторона выражает скепсис по реализации этих планов в ближайшие месяцы.
Перемирие в Черном море — последние новости
Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Впоследствии в Кремле заявили об «открытости к диалогу» по Черному морю, но признали отсутствие переговоров.
Ранее Киев уже предложил партнерам зеркальное прекращение огня в акватории, однако дальнейший прогресс зависит от позиции Москвы.