РФ и Украина могут пойти на частичное перемирие: кто запускает новые переговоры

Черное море / © ТСН.ua

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Турция и ООН запускают новые переговоры, чтобы договориться о прекращении огня в Черном море и защитить экспорт зерна. Встречи с участием швейцарских посредников планируют провести в начале октября.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.

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Турция и ООН готовят переговоры — что известно

Отмечается, что цель переговоров — заключить взаимное соглашение о безопасном судоходстве и защите портов и энергетики. Прежде всего будут учитывать интересы стран, наиболее страдают от роста цен на еду (в частности Египта и Индии), ведь их нейтральность может помочь найти компромисс.

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По данным издания, дипломатические усилия стартовали в конце сентября во время закрытой встречи на Генеральной Ассамблее ООН, где присутствовали представители США, Европы, Турции, Индии и Египта. Потребность в гарантиях безопасности возникла из-за усиления атак на порты. Это вместе с плохой погодой в других странах привело к удорожанию пшеницы в мире.

Несмотря на новую волну переговоров, перспективы заключения соглашения остаются неопределенными. Владимир Путин ранее отклонил предложения по взаимной паузе в ударах в Черном море.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о «положительном» ответе от президента Украины Владимира Зеленского относительно возобновления черноморского коридора. Однако украинская сторона выражает скепсис по реализации этих планов в ближайшие месяцы.

Перемирие в Черном море — последние новости

Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Впоследствии в Кремле заявили об «открытости к диалогу» по Черному морю, но признали отсутствие переговоров.

Ранее Киев уже предложил партнерам зеркальное прекращение огня в акватории, однако дальнейший прогресс зависит от позиции Москвы.

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