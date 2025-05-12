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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У России есть время до вечера: Франция вслед за Германией поставила Путину ультиматум

Президент Макрон поставил дедлайн для Путина о прекращении огня в Украине и пригрозил новыми санкциями.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Франция вслед за Германией поставила Путину дедлайн по поводу безусловного 30-дневного прекращения огня. В случае отказа против РФ будут введены дополнительные санкции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.

Макрон заявил, что возобновит переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и «европейскими коллегами», поскольку американское и европейское предложение России по безусловному 30-дневному прекращению огня действует до понедельника вечером.

«Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно», — сказал он. «Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира. Или это несерьезно и мы должны ввести больше санкций».

Напомним, что сегодня Германия поставила России ультиматум: или Путин к вечеру соглашается на перемирие, либо Берлин вводит новые санкции.

В ответ спикер диктатора Песков нагло заявил, что «язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией».

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