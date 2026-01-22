ТСН в социальных сетях

РФ ликует, наблюдая за расколом в НАТО из-за Гренландии - WSJ

Радость России по поводу проблем НАТО, вероятно, омрачена возможностью того, что Трамп все же получит контроль над Гренландией, расширив присутствие США в Арктике.

Гренландия

Гренландия / © Associated Press

Ситуация вокруг Гренландии беспокоит не только Европу, но и все мировое сообщество. Однако Россия с удовольствием наблюдает за проблемами НАТО и европейского единства.

Об этом пишет издание WSJ.

По мнению журналистов, действия Трампа могут подорвать международные правила и еще больше взбодрить Москву в войне против Украины и Восточной Европы.

«Это серьезная ситуация, разъединяющая Северную Америку и Европу. Россия, кажется, наблюдает, радуется и думает: ведь это просто праздник какой-то», — сказал изданию бывший военный атташе Британии в Киеве и Москве Джон Форман.

Российский политолог Сергей Марков считает, что разногласия между США и Европой могут стать первым сигналом для пересмотра западной политики безопасности в пользу Москвы.

По его словам, напряженность может привести к ослаблению НАТО, а без поддержки Европы война на Украине может завершиться на условиях России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг заявления Дональда Трампа о том, что Москва может захватить остров, если этого не сделают США. В то же время, он положительно оценил стремление американского лидера контролировать Гренландию, сравнив остров с аннексией Крыма в 2014 году.

В ответ министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что намерение США контролировать Гренландию нельзя сравнивать с аннексией Крыма. Он добавил, что контроль над островом выгоден как США, так и Европе, и надеется, что европейские партнеры это поймут.

Накануне Дональд Трамп критически высказался о Дании за неспособность умерить российскую угрозу в Гренландии. Он отметил, что Копенгаген игнорировал призывы НАТО в течение 20 лет, поэтому теперь США займутся этим вопросом самостоятельно.

