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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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РФ могла стоять за волной минований и "кровавых пятниц" в школах Польши: что известно

Польшу всколыхнули фейковые минирования школ. Спецслужбы проверяют причастность России.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Польская полиция

Польская полиция / © Dziennik

В Польше полиция, спецслужбы и организация NASK расследуют фейковые минирования школ и дезинформацию. Они проверяют все версии, включая возможный иностранный след.

Об этом сообщает RMF24.

По словам министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка, польские правоохранители расследуют все версии фальшивых минировок, которые возмутили общество. Он подчеркнул, что в таких ситуациях Россия через интернет пытается дополнительно расшатать ситуацию.

По словам чиновника, главная цель российской дезинформации — заставить граждан отчаяться в собственном государстве и дестабилизировать ситуацию.

«Они всегда пытаются изобразить Польшу как нестабильную страну со слабым правительством, слабой армией и слабыми службами безопасности. Поэтому можно предположить, что здесь могла быть какая-нибудь причастность, но сначала нам нужны доказательства, конкретика, а потом мы можем обвинить кого-либо», — сказал Семоняк.

По решению премьера Польши, школы взяли под охрану. В пятницу за безопасностью возле них следили 24 тысяч полицейских, а спецслужбы параллельно проверяли сеть.

Комментируя такие меры безопасности, Томаш Семоняк положительно оценил решение главы правительства:

«Великолепное решение Премьер-министра разместить полицию в каждой школе (…) произвело огромное впечатление на детей. Это означает такое участие государства, уверенность, безопасность и тот факт, что полицейский в форме присутствует, чтобы дети чувствовали себя в безопасности».

Кроме расследований, чиновник анонсировал и учебную работу. Агентство внутренней безопасности и NASK проводят кампанию «Не бойтесь интернета», чтобы научить людей безопасности в сети.

«Кровавые пятницы» в школах Польши — последние новости

Напомним, в Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

Ранее мы писали, в Варшаве 21-летняя женщина ранила ножом в учебном заведении для взрослых трех человек — двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину. Это произошло во время волны подобных нападений в польских школах и слухов об опасном «челлендже» среди молодежи.

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