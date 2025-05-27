РФ мощно атакует Украину с воздуха: в Германии назвали настоящую цель Путина

Бундестаг. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин не желает мира. Последние массированные атаки на Украину – доказательство этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул в своем сообщении в соцсети Х.

"Ракетные и дроновые удары России в выходные доказывают: Путин не хочет мира. Он отвечает на мирные предложения Украины грубой силой", - подчеркнул политик.

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По его словам, пока это будет продолжаться, Украину будут поддерживать, как немцы, так и европейцы.

Напомним, ночью против 25 и 26 мая РФ совершила сильные комбинированные атаки на Украину. В частности, 25 мая россияне выпустили около 300 ударных беспилотников , большинство — «Шахеды». Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические.

Во время атаки на Украину в ночь на 26 мая РФ применила 364 средства воздушного нападения : 9 крылатых ракет и 355 беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап объяснил: Россия усилила воздушный террор, прежде всего, на психологический эффект, а не на достижение военных целей. Кремль пытается навязать Украине капитуляцию не из-за фронтовых прорывов, а путем информационного и психологического давления.

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Дата публикации 12:31, 26.05.25 Количество просмотров 22 Третью ночь добивают Украину! Киеву и Киевской области достается больше всего