РФ может захватить Молдову своими силами в Приднестровье: эксперт указал на угрозу для Украины

Коваленко предоположил, что после захвата Молдовы РФ может провести там мобилизацию и собрать от 20 до 50 тыс. солдат.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал сценарии, как РФ может захватить Молдову, и создать угрозу для Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Аналитик объяснил, почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдова. По его мнения, захват Россией Молдовы силами контингента в Приднестровье вполне реален.

"Этой группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены законной власти в Кишинёве, под аккомпанемент внутренней дестабилизации республики посредством катализации "протестов" в исполнении пророссийских политических сил", – считает эксперт.

Подробности вероятной операции

Север Молдовы

Коваленко считает, что оккупанты из Приднестровья смогут захватить аэродром Меркулешты на севере Молдовы для выхода на крупный город Бельцы.

Фото: Google Maps

Это отрежит северную Молдову от центра, с замыканием на Фалешты. Также это позволит перерезать основные трасы М14 и М2 и блокировать подъезды к Кишинёву.

Юг Молдови

Южная группа будет перерезать по линии Каушаны, Чымишлия, Яргара. По словам эксперта, на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку Юг Молдовы – это преимущественно пророссийский гагаузский регион и там основной задачей будет просто удержание трасс и контроль украино-румынских направлений.

"Таким образом, северная и южная группа обеспечит относительно безопасный (без сюрпризов) выход основной группы на Кишинёв, удержание которого в случае отсутствия помощи третьей стороны не представляется возможным долгое время, особенно с учётом уже размещённой в Молдове российской агентуры", – говорит Коваленко.

После этого он прогнозирует приход к власти пророссийских сил.

Угроза пророссийской мобилизации в Молдове и последствия для Украины

"После проведения зачистки во всех структурах будет развёрнута неотвратимая мобилизация. Транзитом в Молдову начнут прибывать российские "туристы" двойного назначения", – предупреждает эксперт.

По его подсчетам, с учётом вербовки среди пророссийских настроенного населения активной части и регулярного транзита "туристов" из самой России, у оккупантов в Молдове в течение 3-4 месяцев может быть сформирована группировка от 20 до 30 тыс человек.

Даже если не говорить о намерении открывать второй фронт на юго-западе, такая группировка вынудит ВСУ стянуть в Одесскую, Винницкую и Черновицкую области дополнительные силы, говорит Коваленко.

"20-30 тыс это предварительный ориентир потенциала формирования группировки за 3-4 месяца, в то время как данный процесс не закончится за этот период и количество угрожающей группировки постепенно, но уверенно будет расти, превысив 50 тыс.

И чтобы эти проблемы не возникли в перспективе, нужно прилагать все усилия, чтобы Молдова оставалась демократической, евро-ориентированной страной, а не погрузилась в клоаку "русского мира", – подытожил Александр Коваленко.

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее словам, Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины.

Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российский контингент оттуда нужно изгнать. Президент Зеленский объяснил, при каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем.

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