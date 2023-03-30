РФ может захватить Молдову своими силами в Приднестровье: эксперт указал на угрозу для Украины

Коваленко предоположил, что после захвата Молдовы РФ может провести там мобилизацию и собрать от 20 до 50 тыс. солдат.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал сценарии, как РФ может захватить Молдову, и создать угрозу для Украины.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Аналитик объяснил, почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдова. По его мнения, захват Россией Молдовы силами контингента в Приднестровье вполне реален.
"Этой группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены законной власти в Кишинёве, под аккомпанемент внутренней дестабилизации республики посредством катализации "протестов" в исполнении пророссийских политических сил", – считает эксперт.
Подробности вероятной операции
Север Молдовы
Коваленко считает, что оккупанты из Приднестровья смогут захватить аэродром Меркулешты на севере Молдовы для выхода на крупный город Бельцы.
Это отрежит северную Молдову от центра, с замыканием на Фалешты. Также это позволит перерезать основные трасы М14 и М2 и блокировать подъезды к Кишинёву.
Юг Молдови
Южная группа будет перерезать по линии Каушаны, Чымишлия, Яргара. По словам эксперта, на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку Юг Молдовы – это преимущественно пророссийский гагаузский регион и там основной задачей будет просто удержание трасс и контроль украино-румынских направлений.
"Таким образом, северная и южная группа обеспечит относительно безопасный (без сюрпризов) выход основной группы на Кишинёв, удержание которого в случае отсутствия помощи третьей стороны не представляется возможным долгое время, особенно с учётом уже размещённой в Молдове российской агентуры", – говорит Коваленко.
После этого он прогнозирует приход к власти пророссийских сил.
Угроза пророссийской мобилизации в Молдове и последствия для Украины
"После проведения зачистки во всех структурах будет развёрнута неотвратимая мобилизация. Транзитом в Молдову начнут прибывать российские "туристы" двойного назначения", – предупреждает эксперт.
По его подсчетам, с учётом вербовки среди пророссийских настроенного населения активной части и регулярного транзита "туристов" из самой России, у оккупантов в Молдове в течение 3-4 месяцев может быть сформирована группировка от 20 до 30 тыс человек.
Даже если не говорить о намерении открывать второй фронт на юго-западе, такая группировка вынудит ВСУ стянуть в Одесскую, Винницкую и Черновицкую области дополнительные силы, говорит Коваленко.
"20-30 тыс это предварительный ориентир потенциала формирования группировки за 3-4 месяца, в то время как данный процесс не закончится за этот период и количество угрожающей группировки постепенно, но уверенно будет расти, превысив 50 тыс.
И чтобы эти проблемы не возникли в перспективе, нужно прилагать все усилия, чтобы Молдова оставалась демократической, евро-ориентированной страной, а не погрузилась в клоаку "русского мира", – подытожил Александр Коваленко.
Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее словам, Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины.
Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российский контингент оттуда нужно изгнать. Президент Зеленский объяснил, при каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем.
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