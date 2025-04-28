РФ накапливает силы на границе с Финляндией, Европа озабочена вероятным конфликтом с НАТО: WSJ

Российская армия. / © Associated Press

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Российская армия незаметно увеличивает активность вдоль других участков границы с Европой. В частности, возле Финляндии . Часть европейцев все больше озабочена этим.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal .

У границы с Финляндией, в российском городе Петрозаводске, примерно в 150 км восточнее админграницы, российские военные инженеры расширяют армейские базы. Там Кремль планирует создать новый армейский штаб по надзору за десятками тысяч военнослужащих в течение следующих нескольких лет.

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По данным западных военных и разведывательных источников, эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой готовящихся к противостоянию с ООН вооруженных сил РФ. Москва расширяет набор в армию, увеличивает производство вооружения и модернизирует железнодорожные пути в приграничных районах.

Россия наращивает вооружение

Согласно данным европейских военных чиновников, увеличение расходов России вынудило оружейные заводы работать на полную мощность, что побудило военно-промышленные предприятия расширить производственные линии и открыть новые предприятия.

По оценкам западных разведок, до вторжения - в 2021-м, Россия выпустила около 40 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас она производит почти 300 танков в год.

Вероятное вторжение РФ

Один европейский разведчик заявил, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгнувшись в небольшую страну НАТО. К примеру, в Эстонию, в которой проживает значительное количество россиян.

"Способность России противостоять НАТО будет частично зависеть от ее способности восстановить свои силы после войны в Украине, которая истощила ее офицерский корпус, но дала опыт ведения точного огня", - пишут авторы статьи.

Большая часть расширения личного состава состоится в Ленинградском округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. По данным западных военных и разведывательных источников, меньшие бригады почти утроятся и станут дивизиями численностью около 10 тыс. человек. лиц.

"Независимо от того, как они пытаются внедрять инновации на тактическом или оперативном уровне, для россиян важен размер", – высказался заместитель начальника штаба Финляндии генерал-майор Сами Нурм.

Увеличение количества солдат

Россия планирует построить новые казармы и полигоны, а также модернизировать арсеналы и железнодорожные пути, чтобы разместить растущее количество войск в Петрозаводске.

Строящаяся новая инфраструктура включает склады и жилые помещения для войск, сообщил Эмиль Кастехелми из финской компании Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки российских военных объектов. Новые железнодорожные пути прокладываются вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Существующие линии, пересекающие регион, расширяются.

Финляндия смотрит за тем, куда могут пролегать эти новейшие полосы.

"Вдоль российско-финляндской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами. Если вы увидите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание", - сказал майор Юха Куккола, профессор Национального университета обороны в Хельсинки.

Напомним, Business Insider пишет о том, что Европа может вернуть самое страшное оружие для защиты России. Реалии возможного крупномасштабного вторжения России вынуждают пересматривать подходы к вооружению.