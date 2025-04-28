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РФ накапливает силы на границе с Финляндией, Европа озабочена вероятным конфликтом с НАТО: WSJ
Россия может попытаться проверить сплоченность Североатлантического союза.
Российская армия незаметно увеличивает активность вдоль других участков границы с Европой. В частности, возле Финляндии . Часть европейцев все больше озабочена этим.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal .
У границы с Финляндией, в российском городе Петрозаводске, примерно в 150 км восточнее админграницы, российские военные инженеры расширяют армейские базы. Там Кремль планирует создать новый армейский штаб по надзору за десятками тысяч военнослужащих в течение следующих нескольких лет.
По данным западных военных и разведывательных источников, эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой готовящихся к противостоянию с ООН вооруженных сил РФ. Москва расширяет набор в армию, увеличивает производство вооружения и модернизирует железнодорожные пути в приграничных районах.
Россия наращивает вооружение
Согласно данным европейских военных чиновников, увеличение расходов России вынудило оружейные заводы работать на полную мощность, что побудило военно-промышленные предприятия расширить производственные линии и открыть новые предприятия.
По оценкам западных разведок, до вторжения - в 2021-м, Россия выпустила около 40 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас она производит почти 300 танков в год.
Вероятное вторжение РФ
Один европейский разведчик заявил, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгнувшись в небольшую страну НАТО. К примеру, в Эстонию, в которой проживает значительное количество россиян.
"Способность России противостоять НАТО будет частично зависеть от ее способности восстановить свои силы после войны в Украине, которая истощила ее офицерский корпус, но дала опыт ведения точного огня", - пишут авторы статьи.
Большая часть расширения личного состава состоится в Ленинградском округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. По данным западных военных и разведывательных источников, меньшие бригады почти утроятся и станут дивизиями численностью около 10 тыс. человек. лиц.
"Независимо от того, как они пытаются внедрять инновации на тактическом или оперативном уровне, для россиян важен размер", – высказался заместитель начальника штаба Финляндии генерал-майор Сами Нурм.
Увеличение количества солдат
Россия планирует построить новые казармы и полигоны, а также модернизировать арсеналы и железнодорожные пути, чтобы разместить растущее количество войск в Петрозаводске.
Строящаяся новая инфраструктура включает склады и жилые помещения для войск, сообщил Эмиль Кастехелми из финской компании Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки российских военных объектов. Новые железнодорожные пути прокладываются вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Существующие линии, пересекающие регион, расширяются.
Финляндия смотрит за тем, куда могут пролегать эти новейшие полосы.
"Вдоль российско-финляндской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами. Если вы увидите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание", - сказал майор Юха Куккола, профессор Национального университета обороны в Хельсинки.
Напомним, Business Insider пишет о том, что Европа может вернуть самое страшное оружие для защиты России. Реалии возможного крупномасштабного вторжения России вынуждают пересматривать подходы к вооружению.