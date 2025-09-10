"РФ намеренно атаковала дронами Польшу": у Зеленского назвали причину

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Россия намеренно атаковала дронами Польшу, чтобы протестировать «систему возможных ответов Запада» и доказать ее отсутствие, чтобы масштабировать войну на территории Европы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк объяснил, почему «Рф намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу». Он убежден, что это вполне сознательная стратегия агрессора.

«Чтобы протестировать „систему возможных ответов Запада“ и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мысли о возможности и обязательности войны…» — говорится в заявлении советника главы ОП.

Он подчеркнул, что Россия добровольно никогда не выйдет из войны. Подоляк назвал иллюзией мнение о том, что Москву можно умиротворить, пойдя на компромиссы в ее пользу.

«Жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (Рф), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро…» — предостерег советник руководителя президентского офиса.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 августа российские дроны залетели в Польшу — там их сбили. Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал о сбитых беспилотниках генсека НАТО Марка Рютте.

Комментируя залет российских дронов, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил и анонсировал совещание в Совете нацбезопасности с участием Туска. Кроме того, польское правительство созывает экстренное заседание.