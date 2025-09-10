- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3873
- Время на прочтение
- 2 мин
"РФ намеренно атаковала дронами Польшу": у Зеленского назвали причину
Михаил Подоляк назвал атаку российских дронов на Польшу «сознательной стратегией» и призвал европейских партнеров не надеяться на компромиссы с агрессором.
Россия намеренно атаковала дронами Польшу, чтобы протестировать «систему возможных ответов Запада» и доказать ее отсутствие, чтобы масштабировать войну на территории Европы.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк объяснил, почему «Рф намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу». Он убежден, что это вполне сознательная стратегия агрессора.
«Чтобы протестировать „систему возможных ответов Запада“ и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мысли о возможности и обязательности войны…» — говорится в заявлении советника главы ОП.
Он подчеркнул, что Россия добровольно никогда не выйдет из войны. Подоляк назвал иллюзией мнение о том, что Москву можно умиротворить, пойдя на компромиссы в ее пользу.
«Жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (Рф), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро…» — предостерег советник руководителя президентского офиса.
Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 августа российские дроны залетели в Польшу — там их сбили. Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал о сбитых беспилотниках генсека НАТО Марка Рютте.
Комментируя залет российских дронов, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил и анонсировал совещание в Совете нацбезопасности с участием Туска. Кроме того, польское правительство созывает экстренное заседание.