РФ не хочет обсуждать порядок местного самоуправления в ОРДЛО – постпред Украины при ООН

РФ не хочет обсуждать порядок местного самоуправления в ОРДЛО – постпред Украины при ООН

Пока Россия выдвигает условие "прямого диалога" между Украиной и марионетками Москвы с "ЛДНР", прогресс в выполнении Минских соглашений будет оставаться недостижимым.

Представители РФ отказываются продолжать обсуждение предложений, представленных украинской делегацией еще в июне 2020 года, по особому порядку местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного Россией по поводу выполнения Минских соглашений, пишет Укринформ.

"Украина сделала шаги по выполнению согласованных положений, касающихся политического процесса. В частности, мы представили на рассмотрение Трехсторонней контактной группы начальные предложения к Закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", — сказал постпред. Но Россия, По его словам, отказывается их рассматривать, как и другие вопросы повестки дня рабочей группы.

Он напомнил, что согласно стандартам ОБСЕ восстановление контроля над границей должно быть необходимым условием для проведения местных выборов на Донбассе.

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"Иначе было бы невозможно создать необходимые условия безопасности для проведения демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ", — отметил Кислица.

Активизация "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы является одним из необходимых шагов для урегулирования ситуации, подчеркнул он, при этом "оба включают Россию и Украину как сторон конфликта и являют собой должную основу для их прямого диалога".

Но пока Россия выдвигает условие о "прямом диалоге" между Украиной и марионетками Москвы с "ЛДНР", "прогресс в выполнении Минских соглашений будет оставаться недостижимым".

Украина готова возобновить переговоры "нормандской четвёрки" во всех форматах, в том числе на уровне лидеров, подчеркнул постпред. Важно, чтобы политические советники встретились в Париже и Берлине, несмотря на многочисленные разногласия по выполнению Минских соглашений.

Кислица напомнил, что в последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались в Париже в декабре 2019 года. Принятые тогда решения остаются невыполненной Россией, несмотря на то, что Украина регулярно выдвигает конкретные инициативы по прекращению огня, разминированию, отводу войск и техники, освобождению задержанных лиц, открытию новых пунктов пропуска, обеспечению беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей территории, охваченной конфликтом, а также выполнение политических положений Минских соглашений, объяснил Кислица.

Напомним, Совет безопасности ООН созвала Россия, чтобы обвинить Киев в саботаже выполнения договоренностей. Украинский МИД возразил — Минский процесс подрывает именно Россия. В частности, Госдума РФ проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины.

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