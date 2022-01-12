"РФ не имеет права вето": в НАТО ответили на ультиматум Кремля о неприятии Украины в Альянс

"РФ не имеет права вето": в НАТО ответили на ультиматум Кремля о неприятии Украины в Альянс

Генсек Альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз ответил отказом на ультиматум России отказаться от принятия Украины.

Такое заявление сделал генсек Альянса по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

По его словам, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли наше государство членом Альянса. Россия, по его словам, не имеет права наложить вето на вступление Украины в Альянс.

"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще важнее. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что Альянс поддерживает политику открытых дверей и право каждой страны выбирать собственные средства безопасности.

Он также добавил, что РФ и Альянс договорились провести серию встреч, чтобы повысить уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями.

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"Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть потеряны", — подытожил Столтенберг.

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины.

Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

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