РФ не может давить на нас: в Германии заявляют, что НАТО не допустит шантажа со стороны Москвы

РФ не может давить на нас: в Германии заявляют, что НАТО не допустит шантажа со стороны Москвы

Переговоры с РФ Ламбрехт назвала трудными.

НАТО не допустит шантажа со стороны Москвы и не согласится с российским вето против расширения.

Такое мнение высказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, выступая в Бундестаге, пишет Reuters.

"Эти "красные линии" должны быть четкими во всех предстоящих переговорах. Но между этими "красными линиями" и военным конфликтом есть много возможностей, которые мы должны использовать. Мы и американские партнеры дали четко понять: международное право должно соблюдаться. Государственный суверенитет наших восточных соседей неприкосновен. Россия не имеет права вето, когда речь идет о союзнических вопросах, и не может давить на нас", — заявила глава немецкого ведомства.

Переговоры, состоявшиеся в течение этой недели между США, НАТО, ОБСЕ и Россией, она назвала тяжелыми: "Никто не ожидал, что эти переговоры с российской стороной будут легкими, что нескольких раундов хватит, чтобы деэскалировать конфликт. Эта неделя показала, насколько это будет сложно ".

Как сообщалось, союзники НАТО сели за стол переговоров с Россией. Союзники едины в том, чтобы российские ультиматумы отвергнуть и дать понять, что не Москве решать, кто может, а кто нет быть частью НАТО. Для Украины, заявляли ранее в Альянсе, не будет неприятных неожиданностей и никаких решений о ней без Киева страны-члены НАТО обещали не одобрять.

Читайте также: