РФ не может ветировать рассмотрение во время Совбеза ООН вопроса агрессии против Украины — объяснили в украинском постпредстве

РФ не может ветировать рассмотрение во время Совбеза ООН вопроса агрессии против Украины — объяснили в украинском постпредстве

Решения Совета Безопасности по процедуре считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета.

РФ не может ветировать рассмотрение на заседании Совета Безопасности ООН вопроса агрессии против Украины, поскольку право вето не распространяется на процедурные моменты.

Об этом объяснили в постоянном представительстве Украины при ООН, пишет Укринформ.

В то же время, пояснили в постпредстве, Россия как страна, занимающая место Советского Союза в Совбезе ООН, может вынести на голосование включение этого вопроса в повестку дня заседания СБ.

Согласно статье 27 Устава ООН решения Совета Безопасности по процедуре считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. Всего в Совбезе 15 членов.

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Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Он также предположил, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.

А первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Но российский дипломат не объяснил, о каких именно «необоснованных» утверждениях идет речь.

Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.

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