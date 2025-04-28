РФ не отдаст оккупированные территории: заявление Лаврова подрывает мирные усилия США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил давнюю позицию Москвы относительно отказа от каких-либо территориальных уступок. Это подрывает усилия президента США Дональда Трампа по заключению продолжительного мира.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В опубликованном 27 апреля интервью CBS News Лавров заявил, что «Россия не ведет переговоров по своим территориям». Так он ответил на вопрос о статусе оккупированного Крыма в рамках продолжающихся переговоров.

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Глава российского МИД также отметил, что он не «считает возможными какие-либо изменения», когда его спросили, готов ли Кремль рассмотреть передачу контроля над Запорожской АЭС. Согласно сообщениям, эта станция — одно из условий предложенного администрацией Трампа семиэтапного плана завершения войны.

Аналитики напомнили, что в России были приняты конституционные изменения, провозгласившие Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области российскими территориями. С тех пор чиновники страны-агрессора опираются на псевдоюридические аргументы, согласно которым оккупированные территории Украины якобы «конституционно» принадлежат России. На основе этого россияне отказываются уступать любые районы в оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны.

Российские чиновники также используют эту псевдоюридическую основу, чтобы требовать от Украины передачи дополнительных территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, коорые Москва даже не контролирует.

Спикер российского МИД Мария Захарова также заявила 26 апреля, что войска страны «освободят всю территорию России», имея в виду Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Аналитики отметили, что последние заявления Лаврова и других российских чиновников прямо противоречат предложенной администрацией Трампа мирной инициативе. Она предусматривает взаимные территориальные уступки, включая возвращение Украиной контроля над территориями Харьковской области и Запорожской АЭС.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает наблюдать, что Украина остается открытой для переговоров с Россией на основе доброй воли и готова обсуждать территориальные вопросы, в то время как Россия не предлагает никаких уступок и настаивает на условиях, которые фактически приравниваются к капитуляции Украины«, — говорится в отчете ISW.

К слову, Лавров также заявил, что Москва согласится на «безусловное» прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.