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РФ не отдаст оккупированные территории: заявление Лаврова подрывает мирные усилия США
Лавров заявил, что оккупированные украинские территории останутся под контролем России, невзирая на предложения Трампа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил давнюю позицию Москвы относительно отказа от каких-либо территориальных уступок. Это подрывает усилия президента США Дональда Трампа по заключению продолжительного мира.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В опубликованном 27 апреля интервью CBS News Лавров заявил, что «Россия не ведет переговоров по своим территориям». Так он ответил на вопрос о статусе оккупированного Крыма в рамках продолжающихся переговоров.
Глава российского МИД также отметил, что он не «считает возможными какие-либо изменения», когда его спросили, готов ли Кремль рассмотреть передачу контроля над Запорожской АЭС. Согласно сообщениям, эта станция — одно из условий предложенного администрацией Трампа семиэтапного плана завершения войны.
Аналитики напомнили, что в России были приняты конституционные изменения, провозгласившие Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области российскими территориями. С тех пор чиновники страны-агрессора опираются на псевдоюридические аргументы, согласно которым оккупированные территории Украины якобы «конституционно» принадлежат России. На основе этого россияне отказываются уступать любые районы в оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны.
Российские чиновники также используют эту псевдоюридическую основу, чтобы требовать от Украины передачи дополнительных территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, коорые Москва даже не контролирует.
Спикер российского МИД Мария Захарова также заявила 26 апреля, что войска страны «освободят всю территорию России», имея в виду Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Аналитики отметили, что последние заявления Лаврова и других российских чиновников прямо противоречат предложенной администрацией Трампа мирной инициативе. Она предусматривает взаимные территориальные уступки, включая возвращение Украиной контроля над территориями Харьковской области и Запорожской АЭС.
«Институт изучения войны (ISW) продолжает наблюдать, что Украина остается открытой для переговоров с Россией на основе доброй воли и готова обсуждать территориальные вопросы, в то время как Россия не предлагает никаких уступок и настаивает на условиях, которые фактически приравниваются к капитуляции Украины«, — говорится в отчете ISW.
К слову, Лавров также заявил, что Москва согласится на «безусловное» прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.