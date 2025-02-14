Но Россия должна вывести свои войска из всей суверенной территории Украины.

Сейчас Россия не демонстрирует никакую готовность к компромиссам, продолжая агрессию против Украины.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании при ОБСЕ Джоби Риммер, пишет Укринформ.

"Нет никаких доказательств готовности России к компромиссу. Россия заявила, что она "открыта к разумным инициативам для достижения мирного урегулирования". Но, рассматривая доступные варианты, Москва сознательно избрала путь агрессии, несмотря на катастрофические потери с обеих сторон. правая и прямая угроза глобальной стабильности", — сказал он.

Британский военный советник подчеркнул, что, несмотря на огромные вызовы, Украина продолжает "демонстрировать непоколебимый дух и несокрушимую преданность своей суверенности, свободе и международному правопорядку, основанному на правилах". Он подверг критике заявление российской делегации в ОБСЕ о том, что РФ "обладает стратегической инициативой на всей линии фронта", указав, что украинские войска продолжают удерживать позиции, не только обороняя свою землю, "а и отвоевывая и закрепляя новые территории, в частности в Курской области".

"Никто не стремится к миру больше, чем Украина. Украинский народ претерпел непрерывные обстрелы и принудительные депортации, и мы видим в отчетах ООН военные преступления, совершенные российскими войсками. Однако мир должен быть справедливым и устойчивым. По-настоящему справедливый и долговременный мир – это уважаемый Устав ООН и Гель. будет продиктовано урегулирование, поощряющее российскую агрессию", — заявил Риммер.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска со всей суверенной территории Украины.

"Любой мир, который не привлечет Россию к ответственности, лишь поощрит дальнейшую агрессию — не только против Украины, но и против других государств, которые осмелятся отстаивать свою независимость", — добавил британский военный дипломат.

Напомним, накануне 12 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня в Украине.

Читайте также :