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«РФ не прекратит удары»: Песков предупредил иностранные посольства в Киеве
Песков сделал новое заявление о посольствах ЕС, которые продолжают работу в Киеве.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление об ударах РФ по Украине. Его слова прозвучали на фоне решения иностранных посольств продолжать работу в Киеве, несмотря на угрозы Кремля.
Заявление Дмитрия Пескова цитируют пропагандистские росСМИ.
«Наши МИД и Министерство обороны неоднократно выступали с уведомлениями. Российские военные продолжат свою работу при любом решении стран по работе их посольств в Киеве», — заявил Песков.
Он также заявил, что российские удары являются якобы "возмездием" за расширение Украиной перечня целей для ударов по объектам мирной экономики.
В то же время, доказательств своих обвинений Песков не привел. Отметим, что именно российские войска регулярно наносят удары по Украине, в частности, по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Россия угрожает иностранным посольствам в Киеве: что известно
Ранее российский МИД призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Украину, в частности, Киев, заявив о намерении РФ продолжать массированные удары. В ведомстве также предупредили о «негативных последствиях» для тех, кто будет игнорировать это предостережение.
Несмотря на угрозы Москвы, страны ЕС не планируют покидать Киев. Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что все 25 посольств государств-членов Евросоюза продолжают работать в столице. Она также подчеркнула, что российские угрозы не остановят поддержку Украины со стороны Европы.