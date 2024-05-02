РФ не приглашена на саммит мира, но процесс без нее немыслим – заявление Швейцарии

Россия не раз заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите.

В Швейцарии заявили, что на этом этапе РФ не приглашали на первый Глобальный саммит мира в июне, однако "мирный процесс без России немыслим".

Об этом сообщили в МИД Швейцарии.

Швейцария убеждена, что Россия обязательно должна быть включена в мирный процесс.

"Россия на этом этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по поводу приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что Швейцария убеждена — РФ должна быть вовлечена в этот процесс, и что "мирный процесс без России немыслим".

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия не приглашена на саммит мира в Швейцарии, ведь садиться с ней за стол переговоров нет смысла. От страны-агрессора возможно будет добиться добросовестных действий.

Добавим, на инициированный Украиной Глобальный саммит мира приглашено более 160 делегаций со всего мира. Саммит состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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