РФ не удастся сорвать поставки оружия в Украину — советник американского президента

РФ не удастся сорвать поставки оружия в Украину — советник американского президента

Если Соединенные Штаты Америки не будут работать с единомышленниками-союзниками, чтобы противостоять агрессии РФ, завтра придется заплатить большую цену.

Попытки России сорвать поставки оружия Украине не окажут существенного влияния на процесс предоставления военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Укринформ.

А относительно заявления Минобороны РФ о том, что российские войска уничтожили крупную партию западного оружия, Салливан сказал, что не имеет об этом информации и не консультировался по этому вопросу с украинской стороной.

По его мнению, налажена стабильная цепочка снабжения вооружений разными маршрутами.

«Так что если возникнут обстоятельства, при которых россияне смогут поразить какую-то партию в Украине, это не приведет к фундаментальному, со стратегической точки зрения, срыву военной помощи, который мы оказываем», — сказал представитель администрации США.

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Также ранее президент Джо Байден прямо заявил: если Соединенные Штаты не будут работать с единомышленниками-союзниками, чтобы противостоять агрессии РФ, завтра придется заплатить большую цену.

Напомним, что президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.

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