РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям: подробности

РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям: подробности

Она не реализовала немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, не отвела тяжелое вооружение.

Россия до сих пор не выполнила ни одно свое обязательство согласно комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, пишет Укринформ.

"Россия еще не выполнила полностью никаких обязательств по Минскому пакету мер. Она не воплотила немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, не отвела тяжелое вооружение и не обеспечила доступ для эффективного мониторинга и верификации этих шагов. Самое главное, что она не разоружила незаконные вооруженные формирования и не вернула Украине контроль над украинской стороной международной границы", — заявил Карпентер.

Первым документом Минских договоренностей стал Минский протокол от 5 сентября 2014, предусматривавший немедленное прекращение огня, мониторинг и верификацию прекращения огня со стороны ОБСЕ, а также вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников. Но едва на этом соглашении высохли чернила, как Россия продолжила военную эскалацию, вопреки своим обязательствам.

19 сентября был подписан Минский меморандум, запрещавший полеты боевой авиации над зоной безопасности, требовал вывода всех иностранных наемников и призвал прекратить все наступательные операции.

"Опять же, несмотря на подписание как протокола, так и меморандума, Россия продолжила нарушать свои обязательства с помощью действий марионеток на востоке Украины", — заявил американский посол.

Подписанный в феврале 2015 года Минский комплекс мероприятий ждала та же участь: Россия не стала выполнять взятые на себя обязательства.

Россия реализует кампанию по массовой выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, одновременно осуществляя экономическую интеграцию украинских территорий в РФ.

"Все это противоречит основным обязательствам по Минским договоренностям о полной социальной, экономической и политической реинтеграции контролируемых Россией частей Донбасса с остальной территории Украины", — заявил Карпентер.

Напомним, Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований.

В МИД подчеркнули, что признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

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