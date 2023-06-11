РФ обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 10 раненых – Зеленский

Президент рассказал, что продолжается спасательная операция на юге Украины, и уже около 4 тысяч человек удалось эвакуировать.

Президент Владимир Зеленский вечером 11 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Обмен пленными

Зеленский напомнил, что сегодня удалось вернуть из российского плена еще 95 наших защитников, из них 31 – защитник Мариуполя. Большинство – рядовые и сержанты, двое офицеров.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Президент рассказал, что продолжается спасательная операция на юге Украины, и уже около 4 тысяч человек удалось эвакуировать. Десятки городов и сел остаются затопленными, самая плохая ситуация по-прежнему на временно оккупированной части Херсонщины.

"Снова и снова благодарим наших людей: военных, полицейских, спасателей. Спасибо отдельно волонтерам, врачам, местным властям – всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС, а особенно спасибо тем, кто помогает доставать людей, в частности, из оккупированных территорий. Это очень сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь", – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что оккупанты продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей. Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека. Еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

"Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонщины. Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать", — добавил президент.

Херсонщину посетили представители МКС

На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после крушения генпрокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по поводу расследования этой катастрофы, и работа уже началась.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации… Мы уже способствуем и будем и дальше содействовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом. Все наши правоохранители и другие институции максимально вовлечены в этот процесс. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", – говорит Зеленский.

Санкции

"Сегодня наше государство сделало и очередной санкционный шаг. Против тех, кто служит злу, которым стало российское государство. Против тех, кто помог уничтожить свободу на территории России и исполняет одну из ключевых ролей в репрессиях на временно оккупированной нашей территории и на территории самой же России. 178 таких лиц были добавлены в наши санкционные списки по представлению СБУ, и мы сделаем все, чтобы каждый и каждый из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они натворили против людей и свободы", – рассказал глава государства.

Фронт

"Конечно, я благодарен нашим воинам за этот день. Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. ОСУВ "Хортица", "Таврия" – все, кто сейчас в боях, всех, кто на позициях, все, кто помогает… Я благодарю вас ! Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта", – подытожил Зеленский.

Напомним, что в Минобороны подтвердили освобождение Благодатного и Макаровки. Также в ВСУ сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области.

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