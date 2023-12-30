РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине — США в ООН

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН темами о Революции Достоинства в Украине десятилетней давности, пока в Москве готовили самый масштабный ракетно-воздушный удар по украинским городам.

Об этом заявил во время срочного заседания СБ ООН советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли, пишет Укринформ.

«Два дня назад Российская Федерация организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях 10-летней давности. Россия заявила, что обсуждение Революции Достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на нынешнюю ситуацию в Украине», – отметил представитель США.

Он назвал это абсурдным и подчеркнул, что в Москве разрабатывали самый масштабный ракетно-воздушный удар по Украине.

«Именно на это Россия отвлекала Раду на этой неделе, пока планировала свою наибольшую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения», — отметил Келли.

В этой связи он подтвердил позицию США, обнародованную президентом Байденом, назвав нападение РФ «строгим напоминанием», что Путин не оставил своих целей уничтожить Украину и подчеркнув, что его нужно остановить.

«Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединиться к нам и решительнее всего осудить эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине», — подчеркнул представитель США.

Он также подчеркнул, что любая преступная ложь россиян о якобы «ударах по военным целям» не сотрет и не скроет руин по всей территории страны, а также тысяч невинных жертв, утраченных с начала войны.

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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