РФ ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Российская Федерация очень ошибается в своих намерениях "переждать" военную помощь для Украины.

Об этом украинский министр иностранных дел написал в сообщении в соцсетях.

"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине. Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина не только получает оружие от западных партнеров, но и увеличивает собственное и совместное производство вооружения с партнерами в странах НАТО и за их пределами.

В Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1), объединивший 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

Украина сможет начать производство собственных систем противовоздушной обороны, для этого к нам приедут соответствующие специалисты.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в третий раз побывал с визитом в США в этом году. По итогам ряда встреч, в частности с президентом Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином, удалось договориться о важной для Украины военной помощи.