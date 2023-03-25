РФ отказалась от наступления и сосредотачивается на мобилизации 400 тысяч солдат – СМИ

Кремль опасается, что новая мобилизация будет политически непопулярна, поэтому отказывается от планов наступления.

Россия сосредоточится на притуплении нового наступления сил Киева, которое, как ожидается, начнется в скором времени, пишет Bloomberg.

Настраиваясь на длительную борьбу, Кремль стремится привлечь до 400 тысяч солдат-контрактников в этом году, чтобы пополнить свои ряды, по словам людей, знакомых с планированием, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы, не публичные.

Амбициозная кампания по вербовке позволит Кремлю избежать очередной принудительной мобилизации резервистов, поскольку он наращивает кампанию по переизбранию президента Владимира Путина позже в этом году, говорят источники. Призыв прошлой осенью поколебал общественное доверие и спровоцировал бегство из страны миллиона россиян.

Несмотря на поле боя и политические вызовы, Путин дал понять, что он уверен, что Россия сможет пережить сторонников Украины в США и Европе, сделав ставку на то, что если его силы смогут предотвратить новый прорыв украинских войск в ближайшие месяцы, поддержка Киева будет ослабевать.

В то время как многие в правительстве и кремлевской элите сомневаются, сможет ли Россия когда-нибудь победить, жесткие сотрудники служб безопасности привержены продолжению борьбы, которую они считают экзистенциальной.

По словам украинских и западных официальных лиц, почти все из 300 000 военных, мобилизованных осенью, сейчас находятся на поле боя, но России не удалось взять ни один крупный город за последние месяцы.

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Напомним, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, россиянам рассылают повестки якобы для уточнения учетных данных. Человек приходит в военкомат и с ним начинается разъяснительная работа.

Осенью 2022 года президент РФ Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Российский военный комиссар рассказывал, что мобилизация в России не закончена, а якобы приостановлена.

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