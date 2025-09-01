- Дата публикации
РФ "откопала" Януковича: бывший беглый президент удивил заявлением
На экранах росСМИ неожиданно появился беглец Виктор Янукович, заявивший, что делал все для вступления Украины в ЕС.
Российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича.
Видео обращение предателя было распространено в Сети.
Янукович удивил украинцев, заявив, что якобы работал над сближением Украины с ЕС и «ставил задачу вступления Украины в ЕС». В то же время он посетовал, что «европейцы вели себя некорректно» и «проявляли высокомерие.
Также Янукович заявил, что был «категорическим противником вступления Украины в НАТО» и добавил, что членство в Альянсе привело бы к «гражданской войне».
Для чего Кремль «вбросил» в информационное пространство заявление беглеца, давно не имеющего никакого авторитета среди украинцев, даже среди своих земляков на оккупированном Донбассе, пока неизвестно.
Заметим, что о Викторе Януковиче уже давно не было ничего слышать. Лишь недавно российские либеральные СМИ узнали, что беглец построил себе «новое Межигорье» в российском Сочи и живет там с любовницей Любовью Полежай на деньги, которые наворовал, когда был на посту президента.