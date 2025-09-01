ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
6818
Время на прочтение
1 мин

РФ "откопала" Януковича: бывший беглый президент удивил заявлением

На экранах росСМИ неожиданно появился беглец Виктор Янукович, заявивший, что делал все для вступления Украины в ЕС.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
"Свежий" Янукович

«Свежий» Янукович

Российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Видео обращение предателя было распространено в Сети.

Янукович удивил украинцев, заявив, что якобы работал над сближением Украины с ЕС и «ставил задачу вступления Украины в ЕС». В то же время он посетовал, что «европейцы вели себя некорректно» и «проявляли высокомерие.

Также Янукович заявил, что был «категорическим противником вступления Украины в НАТО» и добавил, что членство в Альянсе привело бы к «гражданской войне».

Для чего Кремль «вбросил» в информационное пространство заявление беглеца, давно не имеющего никакого авторитета среди украинцев, даже среди своих земляков на оккупированном Донбассе, пока неизвестно.

Заметим, что о Викторе Януковиче уже давно не было ничего слышать. Лишь недавно российские либеральные СМИ узнали, что беглец построил себе «новое Межигорье» в российском Сочи и живет там с любовницей Любовью Полежай на деньги, которые наворовал, когда был на посту президента.

Дата публикации
Количество просмотров
6818
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie