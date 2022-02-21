РФ отрежут от международных финансовых рынков и лишат доступа к экспортным товарам Запада в случае вторжения в Украину - Еврокомиссия

РФ отрежут от международных финансовых рынков и лишат доступа к экспортным товарам Запада в случае вторжения в Украину - Еврокомиссия

В ЕК нашли слабое место России.

РФ отрежут от международных финансовых рынков и лишат доступа к основным экспортным товарам Запада, если она нападет на Украину.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - сообщает ARD

"Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков", - сказала фон дер Ляйен.

В случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены".

Слабым местом России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива. Углеводороды составляют две трети российского экспорта, который является источником половины бюджета страны. Также эти секторы экономики России нуждаются в модернизации, а это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций.

При этом санкции не будут вводиться до тех пор, пока не произойдет какое-либо вторжение.

Одновременно она заявила, что поскольку "переход к санкциям масштабен и серьезен", необходимо дать России "шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров".

"Это окно все еще открыто", - резюмировала глава Еврокомиссии.

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