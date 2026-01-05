"РФ победила еще одну больницу": Зеленский отреагировал на атаку по Киеву

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по больнице в Киеве.

Об этом говорится в сообщении главы страны.

«Сегодня ночью российская армия победила еще одну больницу — в Киеве — с действующим стационаром. Пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб. Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие это люди — украинцы — всегда восстанавливают разрушение», — отметил президент.

Он также напомнил, что «Украина ПВО требует каждый день, средства на производство дронов-перехватчиков — каждый день, оборудование для энергетики — каждый день».

Напомним, ночью россияне нанесли по Украине массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами, цели фиксировались в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. В Киеве от удара по частной клинике погиб мужчина и пострадали три женщины.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 5 января противник атаковал Украину девятью баллистическими ракетами «Искандер-М"/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов, около 100 из них — «Шахеды».