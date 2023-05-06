РФ попрали осаду Бахмута в пользу подготовки к украинскому контрнаступлению — ISW

Министерство обороны России попрало наступление Бахмута в пользу подготовки к защите от ожидаемого украинского контрнаступления.

Это поставило ППК «Вагнера» и его главу Евгения Пригожина в потенциально затруднительное положение.

Об этом пишет ISW.

4 и 5 мая Пригожин обнародовал серию видеозаписей, в которых сообщил, что ППК «Вагнера» отойдет из Бахмута 10 мая, они не получат необходимых припасов, и особенно резко и эмоционально нападал на начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Шойгу и т.д.

Ощутимое отчаяние Пригожина на видео, на одном из которых показаны трупы недавно погибших бойцов ПИК «Вагнера», знаменует значительный риторический оборот в его постоянных мольбах усилить поддержку Минобороны России ПВК «Вагнер» в Бахмуте.

Его видимый и глубокий гнев свидетельствует о том, что Минобороны России, вероятно, лишило приоритета Бахмута и переместило оперативный фокус на другую часть театра таким образом, что может серьезно поставить под угрозу способность «Вагнера» эффективно действовать.

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В то же время «Вагнер» не остановил попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам и другим необходимым припасам. Пригожин не изъявил желания переходить к обороне в черте города.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заменить якобы желающих покинуть Бахмут "вагнеровцев" на "кадыровцев".

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