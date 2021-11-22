"РФ повысила интенсивность дезинформации," — в МИД ответили на упреки Москвы насчет "провокаций" на Донбассе

Кулеба призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях для мирного урегулирования войны на Донбассе.
Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, поскольку поддерживает разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", — написал Кулеба.
В то же время министр отметил, что украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Он также подчеркнул, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить "нормандский формат" вместе с Германией и Францией как посредниками.
"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – уточнил он.
Между тем, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной почти 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.
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