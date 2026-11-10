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Политика
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РФ празднует победу? : WP о критической ошибке посланцев Трампа перед Абу-Даби

В The Washington Post раскритиковали переговорный план США и рассказали, как переговорщики Трампа попали в ловушку Кремля.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Вашингтон подыгрывает Кремлю? Почему идея США о новой безопасности Европы встревожила союзников

Вашингтон подыгрывает Кремлю? Почему идея США о новой безопасности Европы встревожила союзников / © Associated Press

Американские переговорщики призвали к созданию более «широкой архитектуры европейской безопасности». Европейские официальные лица и эксперты опасаются, что эта формулировка перекликается с тезисами Кремля.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

В издании отмечают, что Россия уже празднует стратегическую победу — еще до начала новых переговоров по прекращению войны в Украине во вторник в Абу-Даби — после того, как Москве удалось убедить администрацию Трампа призвать к новым рамкам для более широкой европейской архитектуры безопасности как части любого мирного соглашения.

В статье предупреждают, что переговорщики президента Дональда Трампа во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером могут погрузиться в трясину, в которой они практически не ориентируются.

Путин давно пытается изобразить свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году как необходимый ответ на то, что, по его словам, представляло угрозу безопасности России со стороны расширения НАТО на восток, а также якобы преследование этнических россиян, проживающих на востоке Украины — утверждения, которые ранее Соединенные Штаты и их союзники отвергали как ложные.

Такое обсуждение может создать впечатление, что администрация Трампа поддерживает безосновательные заявления Кремля, и рискует уступить требования России относительно большего влияния на безопасность Европы.

Европейские чиновники настаивают на том, что Россия должна прекратить войну против Украины, прежде чем рассматривать какие-либо вопросы безопасности континента.

«У нас уже есть европейская архитектура безопасности», — сказала журналистам главный европейский дипломат Кая Каллас, указывая на НАТО и Европейский Союз. «Проблема остается в том, что Россия продолжает нарушать лежащие в ее основе договоры».

По словам министра иностранных дел Франции, европейские чиновники обеспокоены тем, что США проведут такую дискуссию без их ведома.

«У всех, кроме Трампа, создалось ужасное впечатление, что Кушнер и Уиткофф не понимают, с чем имеют дело… Совершенно разумно, чтобы президент попросил друга выступить как специальный посланник… Но нужно прислушиваться к профессионалам. А они этого не делают. Кто угодно мог бы им сказать, что разговоры о послевоенной европейской архитектуре безопасности — это только кремлевский тезис», — говорит Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря по делам Европы в администрации Джорджа Буша.

Решение все же внести обсуждение в повестку дня знаменует собой очередной оползень в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет пути прекращения войны в Украине.

В издании напоминают, что администрация Трампа пытается вернуть Кремль за стол переговоров, даже несмотря на то, что Москва отказывается идти на какие-либо уступки и усугубляет смертоносные удары по украинским городам.

Действующие и бывшие чиновники американских служб безопасности заявили, что опасаются, что Россия может использовать нехватку опыта Уиткоффа и Кушнера в переговорах на высоком уровне по вопросам глобальной безопасности, и что они слишком уступают, предлагая также перспективу деловых соглашений к заключению соглашения о прекращении огня.

«Такой недостаток понимания всегда случается, если вы поручаете переговоры бизнесменам», — сказал один из американских чиновников, пожелавший остаться анонимным для обсуждения щекотливых вопросов.

Бывшие сотрудники спецслужб США и европейских стран отметили, что стратегические соглашения, заключенные между Россией и Западом после распада Советского Союза, в том числе Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, уже закрепляли эти положения, пока Москва не нарушила их, вторгнувшись на территории соседних стран — Грузии и Украины.

«Все это звучит отлично. Проблема в том, что это как раз та архитектура безопасности, которую Россия и пытается разрушить… Этим людям (Уиткоффу и Кушнеру — ред.) еще многому предстоит научиться. Создается впечатление, что они только учатся, что впервые посещают курс для студентов-бакалавров по европейской безопасности и просто еще не закончили этот курс», — сказал бывший исполняющий обязанности старшего директора по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Эрик Чиарамелла.

Чиновник, знакомый с переговорами, сообщил газете The Washington Post, что моделью Кушнера является Совет НАТО-Россия, созданный после Холодной войны, но приостановленный в 2014 году после вторжения России в Украину и аннексии Крыма.

Но упоминавшийся выше Дэниел Фрид сказал, что положения Совета НАТО-Россия больше не считаются адекватными после того, как Москва вторглась в Украину, а затем начала проводить гибридные операции против Европы.

«Это сомнительное начало переговоров. И в основе этого лежит необоснованное мнение, что это просто недоразумение, и у россиян есть законные интересы безопасности», — сказал Фрид. «У них действительно есть законные интересы безопасности, но они реализовали свои интересы безопасности таким образом, что никто другой не может быть в малейшей безопасности».

Напомним, трехсторонняя встреча Украина-США-Россия запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

В РФ в свою очередь подтвердили, что гарантии безопасности станут ключевым вопросом на предстоящих переговорах между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

Также мы писали, кто поехал на мирные переговоры в Абу-Даби от Украины.

Между тем, в Reuters утверждают, что Украина и РФ демонстрируют гибкость по отношению к территориям.

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