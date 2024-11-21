РФ пригрозила Польше новейшим вооружением: что разгневало Москву

В России заявляют о якобы провокациях Варшавы.
В Российской Федерации пригрозили Польше "потенциальным поражением". Москву разгневало то, что в стране недавно была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore.
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
"База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", – высказалась представитель МИД РФ.
Также, по словам Захаровой, Вашингтон якобы продолжает провоцировать Москву и способствовать "нарастанию напряженности и стратегических рисков".
Напомним, около недели назад Соединенные Штаты официально ввели в эксплуатацию военную базу противовоздушной обороны на севере Польши. В Кремле назвали это "попыткой сдержать Россию" путем перемещения американской военной инфраструктуры поближе к ее границам.
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