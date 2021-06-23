РФ призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021: что произошло

Шестой флот американских ВМС примет участие в учениях "Sea Breeze-2021", которые США проведут совместно с Украиной

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

Об этом оно написало в Twitter.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", — говорится в сообщении.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — отмечают в посольстве.

Ранее госдепартамент США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях "Sea Breeze-2021", которые США проведет совместно с Украиной в Черном море.

Всего в учениях, которые будут проходить в акватории Черного моря, примут участие военные подразделения вооруженных сил из 32 страны мира. Участниками учений станут 5000 военных.

В частности, в Sea Breeze-2021 будет задействовано 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга. К учениям присоединится также Шестой флот ВМС США, который прибудет с места своей постоянной дислокации в Средиземном море.

Напомним, что российские военные считают, что в Украину доставляют современное вооружение под прикрытием военных учений Sea Breeze. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

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