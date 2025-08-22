РФ проталкивает "стамбульские договоренности", которые губительны для Украины: анализ ISW

Переговоры Украины и России в Стамбуле 2022 года / © Офис президента Украины

Мирное соглашение, основанное на «стамбульских договоренностях» 2022 года, фактически нейтрализовало бы Украину в политическом и военном смыслах и в то же время защитило бы способность России повторно вторгнуться в будущем.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он положительно оценивает переговоры в Стамбуле 2022 года, свидетельствуют, что Кремль сделал его основным рупором давнего нарратива о необходимости возвращения именно к этому формату как стартовому для любых новых договоренностей.

"Соглашение, основанное на результатах стамбульских переговоров 2022 года, фактически парализовало бы Украину: навсегда запрещало бы ей вступление в НАТО, накладывало бы жесткие ограничения на численность украинских Вооруженных сил и запрещало бы получать любую военную помощь от Запада», — акцентировали аналитики.

Проект документа также предусматривал предоставление статуса гарантов России и Совету Безопасности ООН, включая Китай — ключевого партнера Москвы. В то же время гаранты должны были действовать совместно в случае нарушения соглашения, что фактически предоставляло бы России возможность блокировать любую западную военную помощь Украине.

В то же время никаких ограничений на военную мощь России проект не содержал. А это означало бы лишение Украины политической и военной независимости и одновременно оставляло бы Кремлю пространство для нового вторжения в еще более выгодных условиях, чем в 2022 году.

Аналитики считают, что в Кремле прекрасно понимают: для Киева стамбульское соглашение абсолютно неприемлемо. Несмотря на это Москва продолжает ссылаться на этот формат, пытаясь показать Украину якобы «не готовой к переговорам», одновременно имитируя собственные миротворческие намерения.

Напомним, накануне Лавров заявил, что Россия поддерживает принципы безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году. Он назвал предложения Европы по Украине «бесперспективными» и неприемлемыми для Москвы.

К слову, глава МИД России также заявлял о готовности Кремля предоставить Украине гарантии безопасности совместно с Китаем, США, Британией и Францией. Лавров подчеркнул, что без участия Москвы этот вопрос не может быть решен. А еще он обвинил Европу в «агрессивном нагнетании» ситуации и попытках повлиять на позицию Трампа по урегулированию войны.