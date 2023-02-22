РФ провалила испытание ракеты "Сармат" во время визита Байдена в Украину — CNN

По словам двух официальных лиц США, знающих этот вопрос, Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая, похоже, потерпела неудачу, когда президент Джо Байден был в Украину в понедельник.

Об этом пишет CNN.

По словам одного чиновника, Россия заранее сообщила Соединенным Штатам Америки о запуске, вероятно, через линию связи с российскими военными. Другой чиновник сказал, что испытание не представляет опасности для Соединенных Штатов Америки и что США не рассматривают испытание как аномалию или эскалацию.

Испытания тяжелой ракеты «Сармат», прозванной на Западе Сатаной II и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, оказались неудачными, заявили официальные лица. Его успешно опробовали раньше, и если бы в этот раз это сработало, то официальные лица США считают, что президент России Владимир Путин отметил бы это испытание в своем выступлении перед нацией во вторник.

Зато в своей речи Путин не упомянул о запуске. Однако он официально объявил, что Россия приостановит участие его страны в новом договоре о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами Америки, ставя под угрозу последнее соглашение, регулирующее два крупнейших ядерных арсенала в мире.

Время теста свидетельствует о том, что США и Россия общались через несколько разных каналов в начале этой недели с целью разрешения конфликта — официальные лица США также сообщили россиянам в воскресенье вечером, за час до визита Байдена в Киев, что президент совершит поездку в украинскую столицы, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время CNN обратилась за комментарием в посольство России в Вашингтоне.

Напомним, что ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал очередные заявления Путина о баллистических ракетах "Сармат".

Еще в прошлом году российский диктатор Владимир Путин заявлял, что баллистическая ракета Сармат "станет на боевое дежурство" до конца года.

Читайте также:

Хваленые Путиным новейшие ракеты "Сармат" не выдержали испытаний