РФ проведет "выборы" президента на оккупированных территориях: в ЕС сделали заявление

Европейский Союз осуждает планы страны-агрессорки России провести "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины, а также не признает результаты такого "голосования"

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Так называемые "выборы" грубо нарушают Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. У России нет никаких законных оснований для каких-либо таких действий на международно признанной территории Украины. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий", — подчеркнул он.

Боррель подтвердил твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на самооборону.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметил главный дипломат ЕС.

По его словам, Евросоюз будет продолжать оказывать финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву в борьбе с агрессией Кремля.

Напомним, в России была объявлена дата президентских выборов. Кроме того, Центризбирком принял постановление о том, что "выборы" президента будут многодневными – с 15 по 17 марта 2024-го.

Также Россия проведет "выборы" президента и на оккупированных территориях Украины. Речь идет о временно захваченных частях Донетчины, Луганщины, Херсонщины, Запорожья и Крыма.

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