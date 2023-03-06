РФ проводит неоколониальную и имперскую политику - Дуда

Поэтому важной задачей для стран, приближенных к зоне боевых действий в Украине, есть говорить правду.

Россия ведет неоколониальную, имперскую политику, РФ уничтожает инфраструктуру и убивает людей в Украине.

Об этом в рамках 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам заявил в Катаре президент Польши Анджей Дуда, — пишет Укринформ.

По его словам, в странах Африки российская пропаганда, к сожалению, остается очень эффективной. Поэтому важной задачей для стран, приближенных к зоне боевых действий в Украине, говорить правду. Дуда подчеркнул, что Польша громко говорит о трагедии украинского народа.

Польский президент подчеркнул, что важно знать, кто на самом деле агрессор, кто уничтожает жизнь украинского народа.

“Мы говорим правду, что это не что иное, как своего рода российская неоколониальная имперская политика, что это империя, которая преследует людей, которая похищает детей, вывозя их из Украины в глубь России, которая хочет грабить Украину, которая хочет подчинить себе свободную, суверенную государство и народ”, — резюмировал президент Польши.

Напомним, что в это время Польша ужесточает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

Накануне Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши, чтобы обсудить вопросы безопасности из-за российской агрессии в Украине.

Ранее Анджей Дуда рассказал, как Польше готовились к защите от гибридной войны РФ. В частности, усиленные меры безопасности в Польше начались после так называемого "мигрантского кризиса" осенью 2021 года, созданного на границе с российским государством-сателлитом Беларусью.

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