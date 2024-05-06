РФ пытается создать иллюзию законности: в МИД Украины сделали заявление об "инаугурации" Путина

Владимир Путин победил на так называемых "выборах" в России и продлил свое пребывание у власти как минимум до 2030 года.

В России 7 мая состоится так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Таким образом, российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а господствующий режим – в диктатуру.

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что во время мартовских "выборов" Россия нарушила положения многочисленных международных документов, в частности, Устав ООН, Декларацию о принципах международного права, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации , – говорится в заявлении МИД.

"Брутальным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины – частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – с сознательным привлечением участия в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или по принуждению были перемещены на территорию РФ", — отмечает министерство.

Такие действия России еще раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, непровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

МИД Украины призывает иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российских угрозу европейской и мировой безопасности, миру и стабильности.

Напомним, в марте 2024 года Путин победил на так называемых президентских "выборах", набрав 87,29% голосов.

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