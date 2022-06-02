РФ пытается стереть сам факт существования Украины: Зеленский – к международным партнерам

Зеленский призвал европейское сообщество помогать Украине: оружием, финансами, политически, санкциями против РФ.

Россия проводит откровенно антиевропейскую политику, не признает общие интересы, а видит только свои.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Зеленский объяснил, что свои интересы РФ трактует достаточно специфически.

"Не как интересы всего российского народа, а как эгоистические желания маленькой кучки хозяев государства ", – отметил он.

По словам президента, понятие единства Россия воспринимает только как попытку покорить других, поставить их в зависимости от себя, уничтожить их самобытность.

"И именно это они делают на территории Украины. Пытаются не просто убивать людей, а стереть сам факт того, что есть наше государство, что есть Украина. И что Украина стремится быть полноправной частью объединенной Европы", — подчеркнул глава государства.

Такие преступные действия страны-агрессора, по мнению Зеленького, свидетельствуют об откровенно антиевропейской политике России, обязывающей Европу реагировать и поддерживать Украину еще активнее.

Во первых – оружием, финансами, политически.

"Снабжение оружия нужно наращивать. Ведь именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения.

И именно сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Именно сейчас именно в эти дни, когда Россия проиграет в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетие вперед", – пояснил президент.

Во-вторых, это санкции против России.

Главный смысл санкционных пакетов Европейского Союза, по словам президента, это не просто нанести ущерб России, а сделать Европу независимой от РФ, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в частности, энергетическое.

Зеленский назвал неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, тратится столько времени – больше месяца.

"Конечно, хорошо, что шестой санкционный пакет наконец оформлен. Но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше к подготовке уже и седьмого санкционного пакета. Каждая связь Европы с еще остающейся Россией – это веревка, которую российское государство попробует превратить в удавку", – отметил он.

В-третьих, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а затем полноправное членство.

"Не может быть даже соблазна у России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе.

Поскольку если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из самых больших дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Черному и Азовскому морям грозит радиоактивное загрязнение из-за варварства российской армии.

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