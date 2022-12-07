РФ пытается заморозить войну, чтобы подготовиться к новой атаке: в НАТО рассказали, когда ждать наступления врага

По мнению Столтенберга, нет условий для дипломатического решения войны в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия добивается мирного договора, чтобы выиграть время и снова пойти в наступление весной.

Об этом информирует Financial Times.

Новое наступление РФ

Столтенберг предупреждает, что Россия пытается заморозить войну сейчас, чтобы выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на захваченных территориях и восстановить силы. А весной, по словам генсека НАТО, оккупанты планируют начать новое наступление.

"Россия пытается словно заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий промежуток времени, чтобы перегруппироваться, восстановить силы и затем попытаться начать большее наступление следующей весной", — отметил генсек Альянса.

Когда будет мир

По его мнению, пока нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь Россия не проявляет никаких признаков интереса к этому.

Столтенберг подчеркнул, что именно украинская сторона, а не Запад, будет решать, когда нужно начать переговоры с РФ.

Помощь будет продолжаться

Столтенберг подчеркнул, что чем больше Запад хочет ускорить установление мира в Украине, тем больше усилить военную помощь Киеву.

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"У Украины есть импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву", – сказал он.

Генсек Альянса объяснил, что именно военная поддержка Украины создаст условия для справедливого мира.

"Если Путин победит, это будет трагедия для украинцев, которая будет иметь серьезные последствия для всех нас, и сделает Запад более уязвимыми, а мир более опасным. Мы не можем позволить Путину победить", — подытожил Столтенберг.

Напомним, в Минобороны Польши сообщили, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне тоже заявили, что пока не планируют передавать системы Patriot для защиты украинского неба.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит производство боеприпасов из-за войны в Украине.

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