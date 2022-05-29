РФ распадется на "княжества", регионы откажутся "кормить Москву" — оппозиционер

Россия, которая с 2014 года уничтожает Украину и в этом году полномасштабно вторглась на ее территорию, в ближайшие годы может распастись на отдельные "княжества".

Распад РФ может произойти из-за тяжелых последствий экономических санкций, вводимых за агрессию Кремля. Российские регионы, имеющие природные ресурсы, откажутся "кормить Москву".

Об этом заявил глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, скоро Владимир Путин останется без страны и без президентского кресла.

"РФ прекратит существование, и тогда Путин куда-то исчезнет. Сейчас экономика России катится вниз, без света в конце тоннеля, потому что делать провинции, которых будет "доить" Москва, непонятно", — заметил он.

По мнению оппозиционера, одним из первых может отделиться на Дальний Восток, где еще до развала Союза высказывались против верховенства Москвы. Обухов говорит, что Северо-восток РФ может "убежать в Европу", а Якутия, богатая алмазами, объявит о своей независимости.

"Дальний Восток может сказать: "Зачем мне вас кормить? У нас крабы, лес, рыба, мы обойдемся без вас. Будет у нас своя ДНР – Дальневосточная народная республика", – предположил он.

Оппозиционер добавил, что в то время центральная власть не будет иметь ресурса для подавления протестов и усмирения недовольных.

Напомним, офицер ФСБ заявил, что у диктатора РФ Владимира Путина якобы "трудная форма быстро прогрессирующего рака". Он может терять зрение и из-за болезни Путина осталось недолго жить.

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