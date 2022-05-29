Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ распадется на "княжества", регионы откажутся "кормить Москву" — оппозиционер

Дата публикации
Просмотры
2564
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ распадется на "княжества", регионы откажутся "кормить Москву" — оппозиционер

Фото: Associated Press

Россия, которая с 2014 года уничтожает Украину и в этом году полномасштабно вторглась на ее территорию, в ближайшие годы может распастись на отдельные "княжества".

Распад РФ может произойти из-за тяжелых последствий экономических санкций, вводимых за агрессию Кремля. Российские регионы, имеющие природные ресурсы, откажутся "кормить Москву".

Об этом заявил глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, скоро Владимир Путин останется без страны и без президентского кресла.

Следующая публикация