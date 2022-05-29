РФ распадется на "княжества", регионы откажутся "кормить Москву" — оппозиционер

Россия, которая с 2014 года уничтожает Украину и в этом году полномасштабно вторглась на ее территорию, в ближайшие годы может распастись на отдельные "княжества".
Распад РФ может произойти из-за тяжелых последствий экономических санкций, вводимых за агрессию Кремля. Российские регионы, имеющие природные ресурсы, откажутся "кормить Москву".
Об этом заявил глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов в интервью OBOZREVATEL.
По его словам, скоро Владимир Путин останется без страны и без президентского кресла.