РФ расстреляла спасательные суда в морском коридоре: есть пострадавшие

Алексей Кулеба: РФ сознательно пренебрегает международным правом, атаковав судна Морской поисково-спасательной службы

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Российские войска атаковали два гражданских поисково-спасательных судна в Черном море.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, россияне нанесли удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

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«К сожалению, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация катерами Военно-Морских Сил ВСУ», — отметил министр.

Кулеба напомнил, что малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.

«Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море», — подчеркнул министр.

Напомним, что российский обстрел Черноморска повлек за собой утечку тысяч тонн подсолнечного масла в Черное море. Образовалось масштабное пятно.

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