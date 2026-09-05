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РФ разозлила Словакию ударом по Киеву: в Братиславе пошли на решительный шаг
В Братиславе отреагировали на российский удар по Киеву, который произошел у посольства Словакии.
Словакия осудила российский удар по зданию СБУ в центре Киева, расположенном неподалеку от консульского отдела словацкого посольства в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
По его словам, консульский отдел из-за риска безопасности работает в ограниченном режиме, а во время атаки в здании не было людей.
«Мы решительно осуждаем сегодняшнюю атаку российского беспилотника на здание Службы безопасности Украины, расположенное вблизи консульского отдела посольства Словакии в Киеве», — подчеркнул министр.
Бланарь призвал Москву воздерживаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности гражданских.
«Мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой избегать дальнейшей эскалации, усиливающей напряженность и не способствующей мирному урегулированию конфликта. Я приказал вызвать посла России в Словацкой Республике», — добавил глава словацкого МИД.
Атака на центр Киева — что известно
В пятницу днем Россия атаковала центр Киева. Дрон попал в здание СБУ, расположенное прямо напротив Софийского собора. Кроме того, обломки БпЛА упали недалеко от Золотых ворот.
Было повреждено здание консистории XVIII века на территории Национального заповедника «София Киевская». Остальные объекты повреждены не были.
По данным властей, в результате атаки в Шевченковском районе Киева были ранены 12 человек. В частности, девять раненых находятся в стационарах городских больниц.