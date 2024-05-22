РФ решила изменить границы в Балтийском море: Эстония призвала НАТО "просыпаться"

НАТО следует "просыпаться" и доказать возможность адекватно реагировать на угрозы. В частности, после заявлений РФ об изменении границы в Балтийском море.

Об этом заявил в Сети Х глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

По его словам, проект документа о желании РФ изменить границы, о котором сообщило Moscow Times, свидетельствует о том, что такими шагами Москва испытывает готовность Североатлантического союза защищаться.

"До сих пор он (Путин) получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией, как помощь Украине "вполсили" и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное заглушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры. Даже послы стран НАТО не решаются на совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело, как НАТО в состоянии войны с Россией", — подчеркнул Михкельсон.

В свою очередь, в Москве рассматривают свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка. Составляющая эту стратегическую цель, считает эстонский политик, — подорвать авторитет НАТО.

"Уже время союзниками в НАТО проснуться и определиться, какими симметричными или асимметричными шагами соответствовать России. Иначе мы увидим со стороны России новые провокации, которые могут привести к непосредственному вооруженному конфликту", — заявил Михкельсон.

Материал Moscow Times

Ресурс со ссылкой на проект постановления правительства сообщил, что Минобороны РФ подготовило документ, в котором РФ стремится объявить часть акватории на востоке Финского залива и вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами.

Авторы проекта, заявили, мол, нынешние границы, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не полностью соответствуют современной географической обстановке".

Реакция стран

На планы Кремля уже отреагировали Литва, Латвия и Финляндия. В частности, глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс расценивает такие заявления как сознательную, целенаправленную, эскалационную провокацию, направленную на устрашение соседних стран и их обществ.

Между тем, в Финляндии заявили, что уточняют все детали. В Латвии говорят, что поддерживают связь с коллегами из стран Балтийского моря.

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