РФ резко изменила риторику на переговорах — МИД Украины

Георгий Тихий

В ходе переговоров риторика россиян стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция Кремля остается категоричной.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью «24 Каналу».

«Приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году. Но проблема с Россией в другом: одно дело — риторика, другое — реальность. А реальность такая, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, но и на факты», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона продемонстрировала некоторые изменения в риторике на переговорах с Украиной и США, но вряд ли можно им доверять.