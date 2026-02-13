- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1138
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ резко изменила риторику на переговорах — МИД Украины
Российская сторона продемонстрировала некоторые изменения в риторике на переговорах с Украиной и США. Российская делегация отказалась от исторических лекций и перешла к обсуждению прикладных вопросов.
В ходе переговоров риторика россиян стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция Кремля остается категоричной.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью «24 Каналу».
«Приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году. Но проблема с Россией в другом: одно дело — риторика, другое — реальность. А реальность такая, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, но и на факты», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона продемонстрировала некоторые изменения в риторике на переговорах с Украиной и США, но вряд ли можно им доверять.