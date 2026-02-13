ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1138
Время на прочтение
1 мин

РФ резко изменила риторику на переговорах — МИД Украины

Российская сторона продемонстрировала некоторые изменения в риторике на переговорах с Украиной и США. Российская делегация отказалась от исторических лекций и перешла к обсуждению прикладных вопросов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Георгий Тихий

Георгий Тихий

В ходе переговоров риторика россиян стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция Кремля остается категоричной.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью «24 Каналу».

«Приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году. Но проблема с Россией в другом: одно дело — риторика, другое — реальность. А реальность такая, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, но и на факты», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона продемонстрировала некоторые изменения в риторике на переговорах с Украиной и США, но вряд ли можно им доверять.

Дата публикации
Количество просмотров
1138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie