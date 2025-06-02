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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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РФ "слила" полный текст своего "меморандума": что требует Кремль от Украины

РФ в так называемом меморандуме требует вывода ВСУ из четырех областей и выборы в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Российские так называемые СМИ опубликовали полную версию «меморандума» Кремля, где изложены условия для прекращения огня.

Российские так называемые СМИ опубликовали полную версию «меморандума» Кремля, где изложены условия для прекращения огня. / © Associated Press

Российские пропагандисты «слили» в Сеть текст так называемого «меморандума» от РФ на переговорах в Стамбуле, где содержатся ультимативные требования к Украине.

Что требует Россия и зачем «слила» этот документ, выяснял ТСН.ua.

Прекращение огня

Оккупанты «предлагают» два варианта прекращения огня.

Первый вариант прекращения огня: полный вывод ВСУ из России, а также всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это должно быть осуществлено в течение 30 дней прекращения огня.

Второй вариант прекращения огня:

  • запрет на передислокацию ВСУ,

  • запрет мобилизации в Украине,

  • демобилизация и отмена военного положения,

  • прекращение поставок военной помощи Украине от союзников,

  • запрет на присутствие военных третьих стран в Украине,

  • обязательство не совершать операции на территории РФ

  • амнистия государственным изменникам и коллаборантам, работавшим в пользу РФ.

Захватнический аппетит Кремля

Москва продолжает стоять на своей: украинские войска должны полностью покинуть всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые РФ «вписала» в свою конституцию.

Кроме того, Крем требует:

  • Нейтралитет Украины, предусматривающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции.

  • Прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия в Украине.

  • Установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники. Особенно цинично требование о роспуске так называемых украинских «националистических формирований» в составе ВСУ и Нацгвардии. О каких именно «формированиех» идет речь, в документе не сказано.

Выборы в Украине

Одним из пунктов является требование, что Украина должна объявить выборы президента и парламента, которые должны состояться не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения. И уже после выборов — подписание мирного соглашения с Россией.

Отказ от санкций и репараций

РФ требует, чтобы украинцы забыли о репарациях, которые россияне должны заплатить за разрушенные города и села, а также как компенсацию за отнятые жизни.

Москва хочет снятия всех действующих санкций в отношении РФ и отказ от новых. Также требуется «поэтапное возобновление дипломатических и экономических отношений, включая транзит газа».

Два столба «русского мира» в Украине — язык и церковь

В «меморандуме» РФ не забыла упомянуть, что требует обеспечения полноты прав, свобод и интересов русскоязычных». Требует придать русскому языку статус официального.

Кремль также хочет учить украинцев, какие герои являются правильными, а какие — нет. Поэтому включила пункт о «запрещении героизации и пропаганды нацизма и неонацизма».

Кроме того, требуется «снятие всех ограничений с УПЦ» (Московского патриархата).

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в «меморандуме» РФ еще раз повторила свои ультиматумы, но признался, что пока не видел российского меморандума лично.

ТСН.ua собрал итоги переговоров в Стамбуле.

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