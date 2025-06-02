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РФ "слила" полный текст своего "меморандума": что требует Кремль от Украины
РФ в так называемом меморандуме требует вывода ВСУ из четырех областей и выборы в Украине.
Российские пропагандисты «слили» в Сеть текст так называемого «меморандума» от РФ на переговорах в Стамбуле, где содержатся ультимативные требования к Украине.
Что требует Россия и зачем «слила» этот документ, выяснял ТСН.ua.
Прекращение огня
Оккупанты «предлагают» два варианта прекращения огня.
Первый вариант прекращения огня: полный вывод ВСУ из России, а также всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это должно быть осуществлено в течение 30 дней прекращения огня.
Второй вариант прекращения огня:
запрет на передислокацию ВСУ,
запрет мобилизации в Украине,
демобилизация и отмена военного положения,
прекращение поставок военной помощи Украине от союзников,
запрет на присутствие военных третьих стран в Украине,
обязательство не совершать операции на территории РФ
амнистия государственным изменникам и коллаборантам, работавшим в пользу РФ.
Захватнический аппетит Кремля
Москва продолжает стоять на своей: украинские войска должны полностью покинуть всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые РФ «вписала» в свою конституцию.
Кроме того, Крем требует:
Нейтралитет Украины, предусматривающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции.
Прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия в Украине.
Установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники. Особенно цинично требование о роспуске так называемых украинских «националистических формирований» в составе ВСУ и Нацгвардии. О каких именно «формированиех» идет речь, в документе не сказано.
Выборы в Украине
Одним из пунктов является требование, что Украина должна объявить выборы президента и парламента, которые должны состояться не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения. И уже после выборов — подписание мирного соглашения с Россией.
Отказ от санкций и репараций
РФ требует, чтобы украинцы забыли о репарациях, которые россияне должны заплатить за разрушенные города и села, а также как компенсацию за отнятые жизни.
Москва хочет снятия всех действующих санкций в отношении РФ и отказ от новых. Также требуется «поэтапное возобновление дипломатических и экономических отношений, включая транзит газа».
Два столба «русского мира» в Украине — язык и церковь
В «меморандуме» РФ не забыла упомянуть, что требует обеспечения полноты прав, свобод и интересов русскоязычных». Требует придать русскому языку статус официального.
Кремль также хочет учить украинцев, какие герои являются правильными, а какие — нет. Поэтому включила пункт о «запрещении героизации и пропаганды нацизма и неонацизма».
Кроме того, требуется «снятие всех ограничений с УПЦ» (Московского патриархата).
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в «меморандуме» РФ еще раз повторила свои ультиматумы, но признался, что пока не видел российского меморандума лично.
ТСН.ua собрал итоги переговоров в Стамбуле.