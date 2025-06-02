РФ "слила" полный текст своего "меморандума": что требует Кремль от Украины

Российские так называемые СМИ опубликовали полную версию «меморандума» Кремля, где изложены условия для прекращения огня. / © Associated Press

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Российские пропагандисты «слили» в Сеть текст так называемого «меморандума» от РФ на переговорах в Стамбуле, где содержатся ультимативные требования к Украине.

Что требует Россия и зачем «слила» этот документ, выяснял ТСН.ua.

Прекращение огня

Оккупанты «предлагают» два варианта прекращения огня.

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Первый вариант прекращения огня: полный вывод ВСУ из России, а также всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это должно быть осуществлено в течение 30 дней прекращения огня.

Второй вариант прекращения огня:

запрет на передислокацию ВСУ,

запрет мобилизации в Украине,

демобилизация и отмена военного положения,

прекращение поставок военной помощи Украине от союзников,

запрет на присутствие военных третьих стран в Украине,

обязательство не совершать операции на территории РФ

амнистия государственным изменникам и коллаборантам, работавшим в пользу РФ.

Захватнический аппетит Кремля

Москва продолжает стоять на своей: украинские войска должны полностью покинуть всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые РФ «вписала» в свою конституцию.

Кроме того, Крем требует:

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Нейтралитет Украины, предусматривающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции.

Прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия в Украине.

Установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники. Особенно цинично требование о роспуске так называемых украинских «националистических формирований» в составе ВСУ и Нацгвардии. О каких именно «формированиех» идет речь, в документе не сказано.

Выборы в Украине

Одним из пунктов является требование, что Украина должна объявить выборы президента и парламента, которые должны состояться не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения. И уже после выборов — подписание мирного соглашения с Россией.

Отказ от санкций и репараций

РФ требует, чтобы украинцы забыли о репарациях, которые россияне должны заплатить за разрушенные города и села, а также как компенсацию за отнятые жизни.

Москва хочет снятия всех действующих санкций в отношении РФ и отказ от новых. Также требуется «поэтапное возобновление дипломатических и экономических отношений, включая транзит газа».

Два столба «русского мира» в Украине — язык и церковь

В «меморандуме» РФ не забыла упомянуть, что требует обеспечения полноты прав, свобод и интересов русскоязычных». Требует придать русскому языку статус официального.

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Кремль также хочет учить украинцев, какие герои являются правильными, а какие — нет. Поэтому включила пункт о «запрещении героизации и пропаганды нацизма и неонацизма».

Кроме того, требуется «снятие всех ограничений с УПЦ» (Московского патриархата).

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в «меморандуме» РФ еще раз повторила свои ультиматумы, но признался, что пока не видел российского меморандума лично.

ТСН.ua собрал итоги переговоров в Стамбуле.

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